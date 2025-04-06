بالأسماء.. الكشف عن تورط منظمات ومراكز أبحاث بالتلاعب بأموال المساعدات وخدمة الحوثيين وتعزيز سلطتهم عبر 4 مسارات حضرموت: الشيخ بن حبريش يكشف عن اتفاقية ''مهمة'' مع السعودية وتفاهمات ''حاسمة'' أكبر الجزر اليمنية بالبحر الأحمر تتعرض لغارات أمريكية عنيفة خطوة واحدة أمام المنتخب اليمني للتأهل إلى كأس العالم للناشئين.. ما هي حسابات التأهل؟ منظمة دولية تتحدث عن أبرز تحدي يواجه محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين في اليمن أمريكا تعلن إلغاء جميع التأشيرات لحاملي جواز هذه الدولة فوائد مذهلة اللبان الدكر وعلاج فعال للمعدة والجهاز الهضمي دعوات لإضراب عالمي من أجل غزة الاثنين المقبل.. وقطع خطوط الإمداد احمد الشرع يعيّن شقيقه ماهر أمينا عاما لرئاسة الجمهورية السورية غارات أميركية جديدة على مواقع الحوثيين في جزيرة كمران وصعدة
قالت وسائل إعلام سورية، إن الرئيس أحمد الشرع عيّن شقيقه ماهر أمينا عاما لرئاسة الجمهورية.
وذكرت مواقع سورية أن ماهر الشرع سيقوم بهذه المهمة في الفترة المقبلة، خلفا لعبد الرحمن سلامة الذي كان يظهر خلف الشرع خلال زياراته الخارجية، واستقباله الوفود الرسمية.
وماهر الشرع كان وزيرا للصحة في الحكومة الانتقالية المؤقتة التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد.
وماهر الشرع هو الشقيق الأكبر للرئيس أحمد الشرع، وحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الطبية، وعمل في روسيا والإمارات لسنوات طويلة، قبل عودته إلى سوريا ليشغل منصب مستشار وزير الصحة في حكومة الإنقاذ بإدلب قبل سنوات.
وخرج ماهر الشرع من التشكيل الحكومي في الحكومة الجديدة، حيث أصبح مصعب نزال العلي وزيرا جديدا للصحة.
وبحسب معلومات غير رسمية فإن شقيق الشرع الثاني وهو حازم، يشغل حاليا منصب رئيس هيئة الاستثمار السورية، وهو يحمل درجة الدكتوراه في العلوم القانونية والاقتصادية