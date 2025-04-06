احمد الشرع يعيّن شقيقه ماهر أمينا عاما لرئاسة الجمهورية السورية

الأحد 06 إبريل-نيسان 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قالت وسائل إعلام سورية، إن الرئيس أحمد الشرع عيّن شقيقه ماهر أمينا عاما لرئاسة الجمهورية.

وذكرت مواقع سورية أن ماهر الشرع سيقوم بهذه المهمة في الفترة المقبلة، خلفا لعبد الرحمن سلامة الذي كان يظهر خلف الشرع خلال زياراته الخارجية، واستقباله الوفود الرسمية.

وماهر الشرع كان وزيرا للصحة في الحكومة الانتقالية المؤقتة التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد.

وماهر الشرع هو الشقيق الأكبر للرئيس أحمد الشرع، وحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الطبية، وعمل في روسيا والإمارات لسنوات طويلة، قبل عودته إلى سوريا ليشغل منصب مستشار وزير الصحة في حكومة الإنقاذ بإدلب قبل سنوات.

وخرج ماهر الشرع من التشكيل الحكومي في الحكومة الجديدة، حيث أصبح مصعب نزال العلي وزيرا جديدا للصحة.

وبحسب معلومات غير رسمية فإن شقيق الشرع الثاني وهو حازم، يشغل حاليا منصب رئيس هيئة الاستثمار السورية، وهو يحمل درجة الدكتوراه في العلوم القانونية والاقتصادية