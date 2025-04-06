​ فيضانات مفاجئة وأعاصير تضرب أجزاء من أميركا... ووقوع قتلى

الأحد 06 إبريل-نيسان 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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ضربت موجة أخرى من الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة أمس (السبت)، أجزاء من الجنوب والغرب الأوسط للولايات المتحدة التي كانت قد تأثرت بالفعل، بأيام من العواصف الشديدة التي تسببت أيضاً في أعاصير مميتة.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الأنهار في بعض الأماكن ستستمر في الارتفاع لعدة أيام.

مشهد من تدافع مياه الفيضانات في ولاية كنتاكي الأميركية (رويترز) وتسببت الأمطار الغزيرة المتواصلة بوسط الولايات المتحدة في ارتفاع مستوى الأنهار بسرعة، مما دفع إلى سلسلة من التحذيرات بشأن الفيضانات المفاجئة من تكساس إلى أوهايو.

وقالت خدمة الطقس الوطنية إن كثيراً من المواقع في عدة ولايات، من المتوقع أن تصل إلى مرحلة الفيضانات الكبرى، مع إمكانية أن تجتاح فيضانات واسعة النطاق البنية التحتية مثل المباني والطرق والجسور.

وتم الإبلاغ عن 16 وفاة على الأقل، بسبب الطقس منذ بداية العواصف، بما في ذلك 10 في تينيسي، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس». وتداول متابعون عبر منصة «إكس» مشاهد من تدافع مياه الفيضانات في ولاية كنتاكي الأميركية.

وتوفي رجل في السابعة والخمسين من عمره مساء يوم الجمعة، بعد أن خرج من سيارته التي جرفتها الفيضانات في غرب بلينز، بميسوري.

وقتلت الفيضانات شخصين في ولاية كنتاكي؛ وهما طفل في التاسعة من عمره جرفته المياه في اليوم نفسه أثناء توجهه إلى المدرسة، ورجل (74 عاماً) تم العثور على جثته أمس (السبت) داخل سيارة غارقة تماماً في مقاطعة نيلسون، حسبما أفادت السلطات.

تدافع السيارات في ولاية كنتاكي الأميركية بسبب مياه الفيضانات (رويترز) كما توفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في منزل بليتل روك، أركنساس، في حادث مرتبط بالطقس، وفقاً للشرطة. ولم يتم تقديم تفاصيل فورية.

كما دمرت الأعاصير في وقت سابق من الأسبوع، مناطق سكنية بالكامل، وكانت مسؤولة عن مقتل 7 أشخاص على الأقل.

وتأتي هذه العاصفة في وقت يعاني فيه ما يقرب من نصف مكاتب الأرصاد الوطنية من معدلات شغور بنسبة 20 في المائة، بعد تخفيضات الوظائف في إدارة ترمب، وهو ضعف ما كانت عليه الحال قبل عقد من الزمن