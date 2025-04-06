الاحتلال يصعد العدوان على غزة ..وضرب وستهداف عنيف لمراكز ومصادر الغذاء

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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الوحشي على قطاع غزة منذ استئنافه في الـ18 من الشهر الماضي، ما تسبب في سقوط مزيد من الشهداء والجرحى.
ولم تهدأ عمليات القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار طوال الليل من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ما تسبب في استشهاد وجرح عدد كبير من الفلسطينيين.
وتعمد قوات الاحتلال إلى تعميق أزمة نقص الغذاء والمجاعة في قطاع غزة، عبر استهداف ما تبقى من مصادره، بالتزامن مع الحصار المطبق منذ مطلع الشهر الماضي.
وفي هذا السياق قصفت قوات الاحتلال تكية خيرية تقدم الطعام للمحتاجين في خانيونس، ولاحقت بعض المزارعين هناك، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين