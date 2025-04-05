لجنة عسكرية برئاسة رئيس هيئة العمليات تتفقد الجاهزية القتالية لقوات التشكيل البحري في سواحل ميدي بمحافظة حجة

السبت 05 إبريل-نيسان 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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تفقدت لجنة عسكرية برئاسة رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول، اليوم، قوات التشكيل البحري المرابطة في السواحل والجزر التابعة لمديرية ميدي الساحلية بمحافظة حجة.

واطلعت اللجنة، خلال الزيارة، على الجهود المكثفة التي تقوم بها قوات التشكيل لتأمين السواحل والجزر والملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وقامت اللجنة بجولة بحرية على أحد قوارب قوات التشكيل البحري في سواحل ميدي، مطلعة على الجاهزية والإستعداد القتالي للقوات.

ونقل رئيس هيئة العمليات إلى قادة وضباط وصف وجنود التشكيل البحري تحايا وتهاني القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيدا بانضباطهم وتضحياتهم وصمودهم في المعركة الوطنية المقدسة ضد أدوات النظام الإيراني الإرهابي.

كما أشاد بما تقوم به القوات البحرية من عمليات إحباط لمحاولات تهريب الممنوعات التي تقوم بها مليشيا الحوثي، وكذا حماية الحدود البحرية وتأمين حياة السكان والصيادين في جزيرتي الفشت وبكلان والسواحل المحاذية.

وأكد رئيس العمليات أهمية الإعداد والتجهيز للأسلحة والمعدات والوسائل البحرية والقوارب العسكرية والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة.

من جانبه، ثمن رئيس عمليات المنطقة العسكرية الخامسة العميد الركن عبدالله الملاحي، زيارة اللجنة العسكرية، مؤكدًا جاهزية القوات البرية وقوات التكشيل البحري واستعدادهم لتنفيذ توجيهات القيادة العسكرية في مختلف المهام.

رافق رئيس هيئة العمليات، خلال الزيارة، مدير دائرة العمليات العميد الركن د يحيى العيزري، وقائد اللواء السادس طيران مسير العميد الركن طيار على الغانمي، ونائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة العقيد صالح القطيبي.