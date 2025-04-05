كريستيانو رونالدو يضع شروطه لشراء نادي فالنسيا...بدعم سعودي

السبت 05 إبريل-نيسان 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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كشفت تقارير أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، وضع شروطا خاصة من أجل شراء نادي فالنسيا الإسباني، الذي ارتبط اسمه به منذ فترة

وارتبط اسم رونالدو في فبراير/ شباط الماضي بإمكانية شراء فالنسيا، النادي الذي واجهه 20 مرة كلاعب وسجل في مرماه 15 هدفاً وصنع 5 أهداف، وحقق 12 فوزا وخسر مرتين وتعادل في 6 مناسبات.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها إن رونالدو وضع شرطاً لشراء فالنسيا، وهو عدم هبوط الفريق إلى دوري القسم الثاني الإسباني، هذا الموسم.

ويحتل فالنسيا المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل 9 جولات من النهاية برصيد 31 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن رونالدو قد يحظى في هذه العملية بدعم من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

يأتي هذا في ظل تحول البرتغالي منذ انتقاله مطلع 2023 إلى النصر إلى واجهة ورمز لكرة القدم السعودية، وحضوره العديد من الفعاليات في بطولات الملاكمة والفنون القتالية وغيرها من المناسبات الرياضية وغير الرياضية.

وكان رونالدو قد تحدث في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي عن حلمه بشراء أحد الأندية في المستقبل، حيث قال: "ما زلتُ صغيرًا جدًا، لديّ الكثير من الخطط والأحلام، لكن تذكروا كلماتي، سأكون مالكًا لنادٍ كبير".

ويعتبر رونالدو من أهم الأسماء في تاريخ كرة القدم الإسبانية، حيث بقي هناك 9 سنوات من 2009 إلى 2018 مع ريال مدريد، خاض فيها 438 مباراة سجل فيها 450 هدفاً حولته للهداف التاريخي للنادي.

وقد شكلت علاقة رونالدو مع رجل الأعمال السنغافوري بيتر ليم المحور الأساسي لشائعة شرائه الخفافيش، لكن الأخير صرح مؤخراً بعدم وجود أي نية من قبله للبيع.

يذكر أن مجلة "فوربس" العالمية قدرت قيمة فالنسيا في عام 2023 بـ169 مليون جنيه استرليني، بحساب إيرادات المباريات وحقوق البث والأنشطة التجارية وقيمة العلامة التجارية والدخل التشغيلي إلى جانب الديون