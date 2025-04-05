أول رد إيراني حول مقتل خبراء عسكريين لها في الغارات الأمريكية على اليمن

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في أول رد إيراني على انباء مقتل إيرانيين في اليمن نفت مصادر إيرانية رسمية، مقتل خبراء عسكريين إيرانيين في الغارات الأميركية على اليمن.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن المصادر قولها إن "الأنباء عن استشهاد قوات إيرانية في هجوم أميركي في اليمن عارية عن الصحة".
وأفادت المصادر "لم يقتل أي إيراني في اليمن" في الهجمات الأميركية".
وزعمت أن هذه الأنباء حرب نفسية لجر المنطقة إلى حرب شاملة.
وأمس الجمعة قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني إن 70 قيادياً من جماعة الحوثيه، فضلاً عن عدد من قوات الحرس الثوري الإيراني، قد قتلوا الثلاثاء الماضي في هجوم أميركي.
وفي السياق بث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقطع فيديو لاستهداف المقاتلات الحربية تجمعا لحوثيين كانوا يخططون لتنفيذ هجوم على السفن في البحر الأحمر.
وقال ترامب معلقا على الفيديو الذي نشره على منصة "إكس" اجتمع هؤلاء الحوثيون لتلقي تعليمات بالهجوم. عفواً، لن يكون هناك هجوم من قبل هؤلاء الحوثيين