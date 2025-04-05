الذهب يتخلى عن مكاسبه إثر اضطراب الرسوم الجمركية

السبت 05 إبريل-نيسان 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند التسوية بنسبة 2.8% عند 3.056.40 دولاراً للأونصة.

وهو أدنى مستوى في أسبوع، مبتعداً عن أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في وقت سابق من الأسبوع. على الصعيد الفني، تمكن سعر الذهب الفوري من الصمود فوق متوسطه المتحرك لـ 21 يوماً البالغ 3.023 دولاراً للأونصة.

وعلى مدار الأسبوع، حقق الذهب خسارة بنحو 1.9%، متخلياً عن مكاسبه التي حققها في وقت سابق.

يأتي ذلك، وسط مخاوف متزايدة من نشوب حرب تجارية عالمية، ما عزز الإقبال على المعدن النفيس كونه ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

انخفضت الأسهم العالمية لليوم الثاني على التوالي، حيث انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب بنحو 5% لكل منهما، بعد أن أعلنت الصين عن رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأميركية اعتبارًا من 10 أبريل، رداً على الرسوم الجمركية المتبادلة التي كشف عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع.

ومع ذلك، لا يزال الذهب مرتفعاً بنحو 15.3% هذا العام، مدفوعاً بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وجاذبيته العامة كملاذ آمن ضد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

وعلى الرغم من التقلبات، قال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس: "لا يزال الذهب ملاذاً آمنًا للعديد من المستثمرين".

وفي الوقت نفسه، قال رئيس مجلس الفدرالي الأميركي جيروم باول إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب "أكبر من المتوقع"، ومن المرجح أن تكون التداعيات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، أكبر من المتوقع أيضاً.

وكان المعدن الأصفر قد تعرض لجني أرباح حاد في الجلسة السابقة، متراجعاً بأكثر من 2%، بعدما سجل مستوى قياسياً غير مسبوق بلغ 3167.57 دولاراً، مدفوعاً بموجة بيع واسعة النطاق عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، مع زيادات إضافية على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين.

حرب تجارية تلوح في الأفق وأدت تصريحات ترامب وخطواته التصعيدية إلى إثارة قلق المستثمرين العالميين، في وقت رد فيه عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بتهديدات متبادلة قد تفضي إلى تصعيد حرب تجارية واسعة، ما رفع احتمالات ارتفاع حاد في الأسعار داخل السوق الأميركية، أكبر اقتصاد استهلاكي في العالم.

وبالنسبة لأداء المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 7% تقريباً إلى 29.45 دولار للأونصة، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 925.75 دولاراً.

كذلك انخفضالبلاتين في المعاملات الفورية 4% إلى 914.23 دولار للأونصة