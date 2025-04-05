دعوات لعصيان مدني في العالم العربي لوقف الإبادة في غزة

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دعا نشطاء إلى تنفيذ عصيان مدني في الدول العربية، ردا على الإبادة الجارية بحق سكان قطاع غزة، فضلا عن محاصرة السفارات الأمريكية وسفارات الاحتلال في الدول المطبعة.
وتفاعل النشطاء مع هاشتاغ "عصيان مدني حتى تتوقف الإبادة"، ونشروا مشاهد للمجازر التي تجري بحق سكان غزة، فضلا عن دعوات لأوسع تظاهرات ولإيقاف كافة النشاطات والتظاهر أمام السفارات لتشكيل أكبر ضغط دولي لوقف المجازر في القطاع.
ودعا مغردون إلى تحركات احتجاجية في مصر والأردن، كونهما الأقرب إلى فلسطين المحتلة، فيما خرجت العديد من التظاهرات في سوريا، للمطالبة بالتصدي لعدوان الاحتلال المتواصل على الأراضي السورية، فضلا عن التضامن مع قطاع غزة واستنكار المجازر التي تجري فيه.
وقال نشطاء ضمن التفاعل مع هاشتاغ العصيان المدني عبر مواقع التواصل الاجتماعي: هذا الغضب الكامن بمنصات التواصل وآلاف التغريدات منّا جميعاً ما بتكون مجدية بدون نقلها لأرض الواقع: حصار السفارات الأمريكية والصهيونية والاعتصام بالميادين والاضراب الشامل بدءاً من اليوم، خلي الحياة تتوقف شوي وتنشل طول ما نهر الدم مش راضي يوقف