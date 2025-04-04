رئيس هيئة العمليات يصل محافظة حجة و يتفقد الخطوط الأمامية للمقاتلين بالمنطقة العسكرية الخامسة

الجمعة 04 إبريل-نيسان 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 2131

تفقد وفد عسكري برئاسة رئيس هيئة العمليات، اللواء الركن خالد الأشول، اليوم، الخطوط الأمامية في قطاعات المنطقة العسكرية الخامسة بمحافظة حجة، شمالي غرب البلاد.

واطّلع الوفد، خلال الزيارة التي شملت مثلث عاهم بمديرية حيران وحرض، وقرى منطقة العوجاء، على سير العمليات العسكرية وجاهزية الوحدات العسكرية المرابطة في مواقع الشرف والبطولة.

ونقل رئيس هيئة العمليات، إلى القادة والضباط والصف والجنود تحايا وتهاني القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيدًا بتضحياتهم وصمودهم في المعركة الوطنية المقدّسة ضد أدوات النظام الإيراني الإرهابي.

واستمع اللواء الأشول، من قادة الألوية والقطاعات العسكرية إلى إيجاز ميداني حول الوضع الميداني، ومستوى الجاهزية القتالية والخطط المعدّة لمواجهة أي طارئ، مشيدًا بكفاءة القيادات والتنسيق العملياتي بين مختلف الوحدات.

كما أشاد بمستوى الانضباط والجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية التي يتمتع بها أبطال المنطقة العسكرية الخامسة، مؤكدًا أنهم يمثلون نموذجًا مشرفًا في الثبات والعزيمة لاستكمال معركة التحرير والدفاع عن الوطن في مواجهة مليشيا الحوثي ومشروعها الإيراني الإرهابي العابر للحدود.

وأكد رئيس هيئة العمليات، أهمية الاستمرار في الإعداد القتالي والاستعداد لمعركة الحسم، مؤكدًا أن المليشيا الحوثية لا تؤمن بالسلام ولا تفهم إلى لغة القوّة وهي الخيار الوحيد لاستعادة الدولة والاستقرار في اليمن والمنطقة.

من جانبه، ثمّن رئيس عمليات المنطقة العسكرية الخامسة العميد الركن عبدالله الملاحي، زيارة الوفد العسكري، مؤكدًا جاهزية منتسبي المنطقة واستعدادهم الدائم لتنفيذ توجيهات القيادة العسكرية في مختلف المهام الوطنية.

رافق رئيس هيئة العمليات خلال الزيارة، مدير دائرة العمليات الحربية العميد الركن د يحيى العيزري، وقائد اللواء السادس طيران مسير العميد الركن طيار علي الغانمي، ونائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة العقيد صالح القطيبي.