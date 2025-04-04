لماذا تم تغريمتغريم كيليان مبابي وأنطونيو روديجر ثنائي ريال؟

ثنائي الشر في المنطقة «الحرس الثوري وحزب الله» يستحدثان قنوات بحرية استراتيجية في اليمن يديعوت أحرونوت الحوثيون يجرون تنسيقا وتعاونا مع تنظيم القاعدة وداعش في الصومال ويقدمون السلاح والتدريب لهم لماذا تنقل أميركا بطاريات باتريوت من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط؟ أول رد إيراني حول مقتل خبراء عسكريين لها في الغارات الأمريكية على اليمن إيران ترد على دعوة أمريكا للتفاوض وتعلق على تهديدات ترامب منظمة حقوقية تطالب بكشف مصير محمد قحطان ومحاسبة المتورطين في إخفائه مصادر أمريكية تكشف عن خسائر واشنطن المالية للعمليات العسكرية ضد الحوثيين وتتوقع أن تستمر 6 أشهر الذهب يتخلى عن مكاسبه إثر اضطراب الرسوم الجمركية 400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب الرمان.. سلاحك السري ضد أمراض خطيرة مرتبطة بالتقدم في العمر
تم تغريم كيليان مبابي وأنطونيو روديجر ثنائي ريال مدريد بسبب سوء التصرف بعد الفوز على أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتم إيقافهما مباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة عام مما يسمح لهما باللعب ضد أرسنال في دور الثمانية للبطولة.
وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الجمعة إن روديجر غُرم 40 ألف يورو (44 ألف دولار) بينما غُرم مبابي 30 ألف يورو. إلا أن إيقافهما لمباراة واحدة “لا يُطبَق فورا”، ويخضع لفترة اختبار مدتها عام واحد.
وفتح اليويفا تحقيقا في انتهاك محتمل للوائح الانضباطية ضد الثنائي بالإضافة إلى داني سيبايوس وفينيسيوس جونيور بعد فوز ريال مدريد على غريمه المحلي أتليتيكو مدريد بركلات الترجيح في مباراة قمة.
واحتفل اللاعبون أمام الجماهير، وأظهر مقطع فيديو أنهم يرقصون ويقومون بإشارات تجاه جماهير أتليتيكو التي ردت بإلقاء مقذوفات من المدرجات.
كما تم تغريم سيبايوس 20 ألف يورو فيما لم يتم اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد فينيسيوس.
ويستضيف أرسنال منافسه ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية يوم الثلاثاء المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في 16 أبريل نيسان الحالي.