تدخل أمريكي للتشويش على نظام التموضع العالمي GPS في البحر الأحمر يربك عشرات السفن التجاربة ويضلل الاحداثيات على مليشيا الحوثي

الأربعاء 02 إبريل-نيسان 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

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تعرضت عشرات السفن التجارية العابرة لمياه البحر الأحمر لاضطرابات حادة في أنظمة تحديد المواقع “GPS” خلال عبورها البحر الأحمر، مما أدى إلى تعطيل عمليات الملاحة لساعات طويلة. حسب ما افادت به هيئة الملاحة البحرية البريطانية.

وكشفت الهيئة في بلاغها " اطلع عليه مأرب برس " بأن التشويش الإلكتروني تسبب في خلل بوظائف أنظمة التوجيه الذكية، مما اضطر السفن إلى الاعتماد على وسائل ملاحية تقليدية لضمان سلامة مسارها.

كما حثت القباطنة والعاملين في المنطقة على الإبلاغ الفوري عن أي أعطال تكنولوجية عبر قنوات التواصل المخصصة، وذلك في إطار آلية التقارير التطوعية المعمول بها.

وأكدت الهيئة أن هذه الحوادث تستدعي اليقظة والتعاون بين جميع الأطراف لرصد التحديات الأمنية والتقنية التي تواجه حركة الملاحة الدولية في هذه المياه الاستراتيجية.

وكشفت مصادر ملاحية وعسكرية لمأرب برس ان التشويش في برنامج GPS ناتج عن تدخل امريكي بهدف ارباك المليشيا الحوثية التي تعتمد على ذات البرنامج في تحديد أهدافها العسكرية.

ويعد نظام التموضع العالمي GPS هو نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية يقوم بتوفير معلومات عن الموقع والوقت في جميع الأحوال الجوية وتملكه الولايات المتحدة الأمريكية والمسؤول عن تشغيله هو القوة الفضائية للولايات المتحدة