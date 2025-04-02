الجالية اليمنية تحتفي بعيد الفطر المبارك بفعالية مميزة في العاصمة الماليزية كوالالمبور

الأربعاء 02 إبريل-نيسان 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 141

نظّمت الجالية اليمنية في ماليزيا واتحاد الطلاب واتحاد اللاجئين، وبرعاية كريمة من سفارة الجمهورية اليمنية، فعالية احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك في جامعة UNITEN.

شهدت الفعالية حضور المستشار الثقافي في سفارة بلادنا، إلى جانب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى حضورٍ غفير من أبناء الجالية اليمنية المقيمين في ماليزيا، الذين توافدوا للمشاركة في هذه المناسبة السعيدة وتعزيز أواصر الأخوة والتلاحم.

وتضمنت الفعالية تلاه برنامج احتفائي حافل بالفقرات المتنوعة، حيث قُدمت الرقصات الشعبية والتراثية التي عكست التنوع الثقافي اليمني، كما تم توزيع العيديات للأطفال، وتخصيص منطقة خاصة للألعاب لإضفاء أجواء من الفرح والبهجة على الصغار.

وفي كلمته هنأ رئيس الجالية المهندس مروان المبروك أبناء الجالية اليمنية بمناسبة عيد الفطر المبارك كما أكد على أهمية هذه اللقاءات التي تعزز روح الوحدة والانتماء، مشددًا على أن الجالية تمثل “وجه الوطن في المهجر”، وتعكس أصالة اليمن وعراقته من خلال التلاحم والمشاركة الفاعلة.

كما وجه الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذا الحدث، بما في ذلك السفارة اليمنية، واتحاد الطلاب، واتحاد اللاجئين ، ورجال الأعمال، والجهات الداعمة، تقديرًا لجهودهم في تنظيم هذا اللقاء العيدي الذي يعكس قيم العمل الجماعي وروح التضامن بين أبناء اليمن في المهجر.