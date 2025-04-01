عاجل : السعودية تشارك في تطوير وتصنيع مقاتلات الجيل السادس مع ثلاث دول أخرى

الثلاثاء 01 إبريل-نيسان 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أفادت "صحيفة نيكي اليابانية الشهيرة للأعمال" أن طوكيو تعتزم إشراك السعودية في محادثات التطوير المشترك لمقاتلة الجيل الجديد.

وكانت اليابان وبريطانيا وإيطاليا اتفقت في وقت سابق على تأسيس مشروع مشترك بحلول منتصف عام 2025 لتصنيع مقاتلات الجيل السادس، ضمن برنامج “القتال الجوي العالمي” الذي أُطلق قبل اكثر من عامين، ومن المخطط ان تدخل المقاتلات في الخدمة العام 2035، وقبل ذلك أعلنتا بريطانيا وإيطاليا سابقا دعمهما لمحادثات ضم السعودية إلى المشروع.