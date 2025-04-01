أعضاء في الكونجرس الأمريكي يقدمون للرئيس ترامب مقترحا حاسما للقضاء على تهديد مليشيا الحوثي .. عاجل

الثلاثاء 01 إبريل-نيسان 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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أعضاء في الكونجرس الأمريكي يقدمون للرئيس ترامب مقترحا حاسما للقضاء على تهديد مليشيا الحوثي

وجه أعضاء في الكونجرس الأمريكي، دعوة رسمية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب

تتضمن الطريقة المثلى للقضاء على تهديد المليشيات الحوثية في اليمن.

وقال عضو الكونغرس "جو ولسون"، إن الطريقة الوحيدة لضمان تحقيق نصر دائم على الحوثيين في اليمن هي دعم الحكومة اليمنية الشرعية.

وتتزامن دعوة المسؤول الأمريكي مع تكثيف الولايات المتحدة غاراتها الجوية منذ فجر الجمعة على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، بشكل غير مسبوق.

ومنذ منتصف مارس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد الحوثيين، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماما