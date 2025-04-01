ملتقى الفنانين والأدباء يُحيي عيد الفطر المبارك بفعالية ثقافية وفنية بمحافطة مأرب

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نظّم ملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين، صباح اليوم الثلاثاء، فعالية عيديّة مفتوحة في شارع الهيئة وسط مدينة مأرب، احتفاء بروح المناسبة السعيدة، وتعزيزًا لقيم الترابط والتآخي.
وشهدت الفعالية حضورا واسعا من المثقفين والفنانين ومحبي الفنون الشعبية الذين توافدوا للمشاركة في الفعالية، التي افتتحت بتقديم عروض البرع والرقص الشعبي المتنوعة.
تلا ذلك إلقاء قصائد شعرية، وزوامل تراثية حماسية لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، كما أضفت أغاني العيد لمسة فنية زادت من أجواء الفرح والاحتفاء بالمناسبة.
وأكدت الفقرات بمجملها على استمرار النضال حتى تحرير الوطن من قبضة مليشيات الحوثي الإرهابية، والوفاء لتضحيات الشهداء والجرحى الأبطال، مشيدة بصمود وبسالة قوات الجيش والمقاومة الشعبية في التصدي للمشروع الإيراني ومخططاته التوسعية في اليمن والمنطقة.
وشملت الفعالية جناحًا خاصًا للتصوير الفوتوغرافي، أتاح للحضور فرصة توثيق لحظات العيد الجميلة وسط أجواء مليئة بالبهجة والتفاعل الاجتماعي.
وأشاد القائمون بالإقبال على الفعالية، مؤكدين أن مثل هذه الأنشطة تعكس روح العيد وتعزز الهوية الثقافية والفنية، فضلًا عن دورها في الحفاظ على التراث الشعبي وتعزيز التماسك المجتمعي.