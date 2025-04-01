الحكومة اليمنية توجه انتقاداً لاذعاً لزيارة غروندبرغ إلى إيران

الثلاثاء 01 إبريل-نيسان 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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وجهت الحكومة اليمنية انتقادا لاذعا لزيارة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الأخيرة إلى طهران، محذرة من محاولات إنقاذ مليشيا الحوثي الإرهابية التي تتلقى ضربات أمريكية مستمرة منذ منتصف مارس الفائت.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تغريدة على منص إكس؛ إن زيارة غروندبرغ إلى طهران في هذه المرحلة تضع علامات استفهام كبيرة، مؤكدًا أن المجتمع الدولي بحاجة إلى مواقف صارمة في هذه اللحظات لا لخطوات لإنقاذ الحوثي.

والأحد، حذر غروندبرغ، في ختام زيارته إلى طهران، من أن تؤدي التطورات الإقليمية إلى تقويض ما أسماها الجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن