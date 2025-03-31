وزير دفاع الحوثيين يخاطب الإدارة الأميركية: ستدفعون الثمن باهطاً وستهزمون فنحن قوة جبارة يُصعب النيل منها وتسليحنا متطور لا مثيل له على مستوى جيوش المنطقة وقد أعددنا انفسنا لمواجهتكم. عاجل

الإثنين 31 مارس - آذار 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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عقب تلقي المليشيا الحوثية ضربات وصفت بالقاتلة والموجعة، خرج اليوم وزير دفاع الحوثيين المدعو محمد ناصر العاطفي متوعدا الإدارة الأميركية وإلحاق الهزيمة العسكرية بها.

حيث أعلن الليلة متباهيا بقوله "لقد غدت قواتنا المسلحة اليمنية اليوم قوة جبارة يُصعب النيل منها وقادرة على صنع الانتصارات الكبرى ليس فقط لليمن بل لقضايا الأمة المصيرية".

ومضى ساخرا من الهجمات الأميركية بقوله

"لقد أعددنا قدراتنا واتخذنا كافة التدابير الممكنة لمواجهة طويلة الأمد حتى تنحسر موجات الأطماع والهيمنة والاستقواء بالغلبة والقوة والمؤامرات" حسب تعبيره.

ووجه العاطفي حديثا ساخرا من الرئيس الأمريكي قائلا "مهما حشد الأرعن ترامب من حاملات طائرات وسفن حربية وطائرات فإننا قادرون على كسر إرادة القتال لديهم ودحر كل أطماعهم وسيدفعون الثمن باهظاً وسيندمون كثيراً على غاراتهم التي وصفها بالوحشية والإجرامية والجبانة .

وزعم العاطفي بأن اليمن وقواته المسلحة وبإسناد قوي وواسع من قائد الثورة "عبدالملك الحوثي"أصبحت تمتلك ترسانة عسكرية قتالية متعددة المهام وقاعدة صناعية نوعية ومستمرة في هذا التوجه وأمامها تفتح أبواب النجاح.

ومضى متوعدا الجانب الأمريكي بقوله

"لدينا من القدرات والمفاجآت الكبيرة والواسعة بشأن الصناعة العسكرية والإنتاج الحربي ما يذهل العدو ويريح الصديق وذلك بفضل الله وبجهود كفاءات يمنية مميزة من رجال التصنيع اليمني الذين أخذوا على عاتقهم الاضطلاع بهذه المهمة على أكمل وجه واستطاعوا تحقيق إنجازات تقنية وتسليحية متطورة لا مثيل لها على مستوى قدرات جيوش المنطقة بدءًا من صناعة الطيران المسير بكل أنواعه وبناء منظومة صاروخية وصلت إلى امتلاك منظومة صاروخية فرط صوتية، بما يكفل لليمن كفاءة دفاعية عسكرية عالية".