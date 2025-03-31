مجلس التعبئة والأسناد يعايد أبطال الجيش والمقاومة المرابطين بجبهات محافظة مأرب

الإثنين 31 مارس - آذار 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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نفذ جلس التعبئة والإسناد الشعبي بأمانة العاصمة صباح اليوم زيارات عيدية لأبطال الجيش والمقاومة في جبهات القتال في محافظة مأرب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتوجهه وفد من قيادة المجلس برئاسة الأمين العام للمجلس وكيل أمانة العاصمة عبد المجيد الجرف والعقيد أحمد الأشول رئيس اللجنة التنفيذية في المجلس، إلى المواقع والمتارس في جبهة البلق، وكان في استقبالهم قائد اللواء ١٣٣ الرائد العميد عبدالعزيز الحيدري وقيادات اللواء.

والتقى الوفد بعدد من القيادات العسكرية المرابطة في جبهات القتال وناقش الأوضاع الميدانية ومعنويات المقاتلين، حيث عبر العميد عبدالعزيز الحيدري عن ترحيبه بقيادة مجلس الإسناد، مشيدا بقوة الترابط بين المجتمع وأفراد الجيش في الجبهات.

من جانبه أكد قائد عمليات اللواء العميد عاصم الصرفي أن صنعاء أقرب من اي وقت مضى وأن انقلاب مليشيا الحوثي إلى زوال، داعيا القيادة السياسية الى تدشين معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي.

وخلال الزيارة قدم الوفد الهدايا العيدية للمرابطين التي شملت الملابس الجديدة ومكسرات العيد بالإضافة الى انواع مختلفة من الكعك المعمول، وأشاد الوكيل الجراف بالمعنويات الكبيرة لأبطال الجيش والمقاومة المرابطين في الصفوف الأمامية، وتفانيهم في الدفاع عن الثورة والجمهورية.

جانبه أكد العقيد أحمد الاشول أن مليشيا الحوثي تدفن نفسها وأن الوقت قد حان لاستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي داعيا القيادة السياسية إلى إطلاق معركة كبرى في جميع الجبهات تجتث عصابة الحوثي إلى الأبد.

وقد شارك في الزيارة عدد من قيادات مجلس التعبئة والاسناد، ومعهم عدد من الشخصيات الاجتماعية والصحفيين والإعلاميين.