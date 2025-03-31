السيسي يشدد خلال اتصال مع الرئيس الإيراني على أهمية خفض التصعيد الإقليمي

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شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على أهمية خفض التصعيد الإقليمي ومنع توسع رقعة الصراع، حفاظا على استقرار وأمن المنطقة، في اشارة لهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، والضربات الأمريكية على اليمن.
وقالت الرئاسية المصرية ان الرئيس المصري بحث مع نظيره الإيراني، التهدئة الإقليمية، حيث تلقى السيسي، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الفطر.
وأعرب الرئيس الإيراني عن تمنياته لمصر بالاستقرار والازدهار، وهو ما قابله الرئيس المصري بتقدير، متمنيًا الخير للبلدين والأمة الإسلامية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أعرب عن شكره لمصر على جهودها في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مؤكدا دعم بلاده لأي جهود سلام.