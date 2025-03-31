رئيس هيئة العمليات يعقد اجتماعًا مع قادة وحدات الحماية للمنشآت النفطية بقطاع صافر

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عقد رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول، اجتماعاً مع قادة الوحدات المكلفة بحماية المنشآت بقطاع صافر ، وحثهم على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز اليقظة الأمنية لضمان أمن منشأة صافر الحيوية.
جاء هذا خلال زيارته لمواقع وحدات تأمين وحماية منشأة صافر بمحافظة مأرب، وتأديته معهم صلاة عيد الفطر المبارك.
وفي الزيارة التي رافقه فيها قائد اللواء السادس طيران مسير العميد الركن علي الغانمي، نقل رئيس هيئة العمليات إلى الضباط وصف الضباط والجنود تهاني وتبريكات القيادة السياسية والعسكرية ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وعقب صلاة العيد ألقى اللواء الأشول كلمة أشاد فيها بدور أبطال وحدات تأمين وحماية منشأة صافر وجاهزيتهم العالية في حماية المنشأة وتأمينها،
وكان في استقبال رئيس هيئة العمليات خلال زيارته، قائد اللواء 107 العميد الركن سليم السياغي، وقائد اللواء الأول احتياط العميد دارس شائع وركن عمليات اللواء 72 العقيد دعام الزبيري.