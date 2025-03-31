مد بحري شديد ومفاجئ ضرب ''ذوباب'' في تعز ومناشدات عاجلة لإغاثة المتضررين

الإثنين 31 مارس - آذار 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تغطيات

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ضرب مد بحري شديد ومفاجئ، شواطئ مديرية "ذوباب المندب"، مساء امس الأحد، متسببًا في وصول مياه البحر إلى منازل المواطنين، وجرف قوارب الصيادين، وإلحاق خسائر كبيرة بالممتلكات.

وأطلقت السلطة المحلية نداءً عاجلًا للجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات للمتضررين.

وقام مدير عام المديرية، الشيخ عبدالقوي الوجيه، بجولة ميدانية للاطلاع على الأوضاع والإشراف على عمليات الإنقاذ.

ودعا الوجيه السكان إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة، محذرًا من احتمالية استمرار الظاهرة وامتدادها لمناطق أخرى. كما أوصى الصيادين بتجنب الإبحار مؤقتًا حتى استقرار الأوضاع.

وقالت مصادر محلية أن العديد من الأسر نزحت إلى مناطق مرتفعة؛ هربا من خطر ارتفاع المياه.

وأوضحت أن مياه البحر تدفقت بسرعة كبيرة نحو المديرية، ما أدى إلى جرف قوارب الصيادين من المرسى، وسحبها باتجاه المناطق السكنية.

وبحسب المصادر، فقد وصلت مياه البحر إلى داخل منازل المواطنين، مما أجبر العديد منهم على الفرار باتجاه أماكن أكثر أمنًا.