مهبط طائرات ''غامض'' بات جاهزا في إحدى الجزر اليمنية وامريكا تنقل 4 قاذفات الى المحيط الهندي

الإثنين 31 مارس - آذار 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أظهرت صور أقمار صناعية حديثة أن مهبط طائرات بات جاهزًا في جزيرة ميون الاستراتيجية بمضيق باب المندب، حيث التقطت شركة "بلانيت لابس بي بي سي" صورًا يوم الجمعة توضح علامات الطيران على المهبط.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، فقد أقر التحالف الذي تقوده السعودية بوجود "معدات" في الجزيرة، بينما تربط حركة النقل الجوي والبحري عمليات البناء بالإمارات العربية المتحدة، التي تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.

وتشير التقارير إلى أن الإمارات سبق وأنشأت مهبطًا مشابهًا في جزيرة عبد الكوري المطلة على المحيط الهندي.

في الوقت نفسه، نشرت الولايات المتحدة قاذفات "بي-2" الشبحية في قاعدة دييغو غارسيا، في خطوة تعكس تصاعد التوترات في المنطقة. كما عززت فرنسا وجودها البحري في جيبوتي، لكنها لا تشارك في الحملة الأمريكية ضد الحوثيين.

الجيش الأمريكي نقل نحو 4 قاذفات شبح بعيدة المدى من طراز بي-2 إلى قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي بالقرب من إيران، ويشير ذلك إلى تجنبه استخدام قواعد حلفائه في الشرق الأوسط.