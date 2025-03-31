مليشيا الحوثي تفجر الوضع عسكريا جنوب اليمن ..مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي ‫

الإثنين 31 مارس - آذار 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قالت مصادر عسكرية ان مليشيا الحوثي شنت هجوما غادرا صبيحة ثاني يوم عيد الفطر المبارك، في جبهة كرش بمحافظة لحج (جنوب اليمن)مما تسبب في انفجار الوضع

فجر اليوم الاثنين،حيث وقعت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي.

وأضافت المصادر " إن مواجهات عنيفة اندلعت في وقت مبكر من فجر اليوم بين قوات اللواء الثالث حزم التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة، ومليشيا الحوثي الإرهابية في قطاعي كرش وشيفان، شمالي لحج.

وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي حاولت شن هجوم مباغت على مواقع القوات الحكومية، لتندلع على إثرها مواجهات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات التي استمرت زهاء ساعتين خلفت ثلاثة قتلى وجريح من أفراد اللواء الثالث حزم وخسائر كبيرة في صفوف المليشيا