عملاق التكنولوجيا في العالم.. يكشف عن ثلاث وظائف فقط ستنجو من سيطرة الذكاء الاصطناعي مليشيا الحوثي تفجر الوضع عسكريا جنوب اليمن ..مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الذهب يخترق مستوى 3100 دولار على وقْع تنامي مخاوف الحرب التجارية شهداء وجرحى في ثاني أيام العيد.. وحركة نزوح واسعة من رفح وخانيونس حيث الإنسان يختتم موسمه بتحقيق أحلام الطفولة بمدينة مارب .. سينما بلقيس للأطفال مهرجان الفرحة وموسم الثقافة مباحثات أمريكية فرنسة وتبادل معلومات لتعزيز استهداف مليشيا الحوثي مَن هي هند قبوات؟.. المرأة الوحيدة في الحكومة السورية الجديدة أنس خطاب.. من ظل الاستخبارات إلى واجهة داخلية سوريا.. إدارة ترامب تعلن رسمياً حلّ أحد الوكالات الأميركية الدولية بعد فضائحها الداخلية وفسادها الاداري رئيس هيئة الأركان يصل الخطوط الاولى الجبهات الجنوبية بمأرب لتفقد المُقاتلين
قالت مصادر عسكرية ان مليشيا الحوثي شنت هجوما غادرا صبيحة ثاني يوم عيد الفطر المبارك، في جبهة كرش بمحافظة لحج (جنوب اليمن)مما تسبب في انفجار الوضع
فجر اليوم الاثنين،حيث وقعت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي.
وأضافت المصادر " إن مواجهات عنيفة اندلعت في وقت مبكر من فجر اليوم بين قوات اللواء الثالث حزم التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة، ومليشيا الحوثي الإرهابية في قطاعي كرش وشيفان، شمالي لحج.
وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي حاولت شن هجوم مباغت على مواقع القوات الحكومية، لتندلع على إثرها مواجهات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.
وأشارت المصادر إلى أن المواجهات التي استمرت زهاء ساعتين خلفت ثلاثة قتلى وجريح من أفراد اللواء الثالث حزم وخسائر كبيرة في صفوف المليشيا