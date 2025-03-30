مباحثات أمريكية فرنسة وتبادل معلومات لتعزيز استهداف مليشيا الحوثي

الأحد 30 مارس - آذار 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن تحركات جديدة في المحيط الأوروبي لحشد اكبر دعم لمواجهة التهديدات الحوثية للملاحة الدولية.

حيث أجرت واشنطن اليوم مباحثات مع

فرنسا حول سبل ردع هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، ووزير القوات المسلحة الفرنسي، سيباستيان ليكورنو.

وفي تصريح نشره الموقع الإلكتروني للبنتاغون اليوم الأحد، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، شون بارنيل، إن هيغسيث ناقش مع ليكورنو، خلال المكالمة التي جرت ، الوسائل المتاحة لوقف هجمات الحوثي البحرية وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.

كما أشار بارنيل إلى أن وزير الدفاع الأمريكي قدّم نظرة عامة لنظيره الفرنسي حول الضربات العسكرية الأخيرة التي قامت بها الولايات المتحدة ضد “الإرهابيين” الحوثيين في اليمن.

وتحدث المتحدث باسم البنتاغون أيضًا عن جهود البلدين المبذولة لتأمين الطرق البحرية الحيوية وضمان الأمن والاستقرار في البحر الأحمر، في ظل التحديات والتهديدات المتنوعة التي تواجه المنطقة