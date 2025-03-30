مَن هي هند قبوات؟.. المرأة الوحيدة في الحكومة السورية الجديدة

الأحد 30 مارس - آذار 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلن الرئيس السوري المؤقت “أحمد الشرع” عن تشكيل أول حكومة بعد سقوط نظام “بشار الأسد”، والتي تتألف من 23 وزيراً بينهم امرأة واحدة هي “هند قبوات” التي تولت منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مراحل البروز

برز اسم هند قبوات، الناشطة الحقوقية والسياسية السورية، ضمن عضوية اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، والتي تألفت من سبعة أعضاء، بينهم سيدتان فقط. وتُعد قبوات من أبرز المعارضات لنظام بشار الأسد، وواحدة من الوجوه النسائية البارزة في الساحة السياسية السورية.

شغلت قبوات عدة مناصب سياسية مهمة، من بينها عضويتها في الهيئة العليا للمفاوضات بين عامي 2015 و2017، ثم كنائبة لرئيس مكتب هيئة التفاوض في جنيف بين 2017 و2022. وتتميز مسيرتها بالتزامها العميق بقضايا حقوق الإنسان، وبحثها المستمر عن سبل لتحقيق العدالة والانتقال السلمي في سوريا.

أكاديمية وناشطة في المجتمع المدني

بالإضافة إلى عملها السياسي، تشغل قبوات منصب رئيسة مجلس إدارة منظمة “تستقل” النسوية، التي تُعنى بالتعليم وبناء السلام. تحمل درجة الماجستير في القانون والدبلوماسية من كلية فيتشر للقانون في الولايات المتحدة. كما سبق أن نالت عدة جوائز مرموقة، منها جائزة صانعي السلام عملياً من مركز تانينباوم للتفاهم بين الأديان في نيويورك عام 2007، وجائزة الدبلوماسية العامة من جامعة جورج ميسون عام 2009.

منذ عام 2013، تعمل قبوات أستاذة ومديرة لقسم حوار الأديان وحل النزاعات في جامعة جورج ميسون. كما شغلت منصب أستاذة زائرة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد بين عامي 2017 و2019، مما يعكس مكانتها الأكاديمية والبحثية على المستوى الدولي.