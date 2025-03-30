رئيس هيئة الأركان يصل الخطوط الاولى الجبهات الجنوبية بمأرب لتفقد المُقاتلين

الأحد 30 مارس - آذار 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم، المُقاتلين المُرابطين في الجبهات الجنوبية بمأرب.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها مستشار وزير الدفاع اللواء الركن راشد عتيق ورئيس هيئة الاسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، وكان في استقباله قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابه وعدد من قيادة المنطقة وقادة الألوية والوحدات العسكرية وقادة المقاومة، تبادل رئيس رئيس هيئة الأركان مع القادة والمُقاتلين التهاني العيدية..

ناقلاً للقادة والجُند في كل ميادين ومواقع الفداء على امتداد ربوع الوطن تهاني وتحايا القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس وتهاني رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومعالي وزير الدفاع بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وفي كلمة له عبّر الفريق بن عزيز عن الفخر والاعتزاز بالتضحيات العظيمة التي يجترحها أحرار الجيش والأمن والمقاومة في مواجهة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام إيران، وبطولاتهم الخالدة ذوداً عن الجمهورية والمكتسبات الوطنية وبذلهم الغالي والنفيس

وأكد رئيس هيئة الأركان أن بوارق النصر للشعب اليمني على مليشيا التمرد والإرهاب الحوثية باتت قريبة، وأن المعركة الوطنية والعروبية التي يخوضها كل أحرار الوطن وقواه الحيّة سوف تتكلل باستعادة الدولة اليمنية ودحر المليشبات الإرهابية.

مُعبراً عن التقدير العالي للروح المعنوية والكفاءة العالية التي يتمتع بها القادة والمُقاتلين وما وصلت إليه القوات المسلحة من الإعداد والكفاءة التي تجعلها قادرة على خوض معركة الحسم وفرض خيارات السلام والاستقرار لليمن واليمنيين.

مجدداً الشكر والتقدير لمواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، المُتحدة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة على مختلف المراحل والمستويات.