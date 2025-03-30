وصول قاذفات نووية شبحية بعيدة المدى الى قواعد أمريكية بالقرب من إيران ووكلائها في المنطقة ... مشهد الحرب القادم

الأحد 30 مارس - آذار 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - ترجمة يمن شباب نت

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ضجت الصحافة العسكرية هذا الأسبوع بأخبار مفادها أن أربع قاذفات نووية شبحية بعيدة المدى من طراز بي-2 سبيريت، من بين التسع عشرة قاذفة العاملة في الولايات المتحدة، يتم نقلها إلى دييغو غارسيا، أكبر جزيرة داخل أرخبيل تشاغوس المملوك لبريطانيا (حتى الآن) جنوب الهند، حيث تدير الولايات المتحدة وبريطانيا قاعدة بحرية مشتركة.

واعتبرت مجلة ناشيونال انترست الأمريكية نشر هذه القاذفات المتطورة قرب إيران ووكلائها في المنطقة تحذيرا للحوثيين وإيران. وقالت في تقرير لها إنه "إذا لم يُثنِ وجودُ حاملة طائراتٍ واحدةٍ، بل اثنتين، في البحر الأحمر الحوثيين عن التصعيد، فإنّ قاذفات "سبيريت" الشبحية كفيلٌة بذلك".

مع ذلك ذهبت المجلة إلى القول إن تعزيزات قاذفات بي-2 في دييغو غارسيا تتجاوز مجرد دحر التهديد الحوثي. فمن المرجح أن واشنطن تستعد لضربة عميقة وقوية ضد أهداف إيرانية.

وأضاف التقرير:"لا يسع المرء إلا أن يتساءل عن سبب حاجة الولايات المتحدة لهذا العدد الكبير من طائرات بي-2 في مكان واحد. ومع ذلك، تُصرّ مصادر لم تُكشف هويتها على أن الحشد العسكري هناك أكبر مما يُفترض أن يحتاجه المرء للقضاء على التهديد الحوثي في ​​اليمن. فهل من الممكن وجود هدف آخر قريب؟"

أحداث مثيرة للاهتمام في دييغو غارسيا

ووفقا للمجلة، تأتي هذه التحركات من جانب إدارة ترامب في أعقاب العديد من التصريحات، بعضها متعمد، وبعضها الآخر مسرب من قبل كبار المسؤولين في إدارة ترامب، بما في ذلك الرئيس نفسه.

فقبل بضعة أسابيع، وأثناء توقيعه أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي، تساءل ترامب عن "قرب اللحظات الأخيرة" من تعامله مع إيران. بعد ذلك بوقت قصير، أصدر ترامب إنذارًا نهائيًا لملالي إيران، مُصرًا على عودتهم إلى طاولة المفاوضات خلال شهرين، ومشيرًا إلى أنه سيُنهي نظامهم إذا امتلكوا أسلحة نووية.

ولتأكيد هذا التصريح، أرسل ترامب مذكرة شخصية إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والتي رفضها الزعيم الإسلامي السبعيني رفضا قاطعا ، مدعيا أن نبرة رسالة ترامب كانت عدائية.

في الآونة الأخيرة، وقعت لحظة محرجة عندما نسّق فريق الأمن القومي التابع لترامب، على ما يبدو، حملة قصف ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن عبر تطبيق سيجنال للرسائل النصية، وشارك محرر مجلة أتلانتيك، جيفري غولدبرغ، في المحادثة عن طريق الخطأ.

وقد طغت فضيحة "سيجنال جيت" المزعومة على الهدف الحقيقي لضربات ترامب في اليمن، والذي أُلمّح إليه في الرسائل النصية التي كشفها غولدبرغ للعالم. في الواقع، يبدو أن إدارة ترامب تعمل على خطة واسعة النطاق لإعادة ترتيب الشرق الأوسط غير المستقر جذريًا.

وقال التقرير: "لا شك أن الأمر لا يتعلق على الأرجح بتدمير جماعة إرهابية مزعجة. ما نشهده، سواءً كان العدد التاريخي لحاملات الطائرات الأمريكية المنتشرة في المنطقة أو تعزيزات قاذفات بي-2 في دييغو غارسيا، يتجاوز مجرد دحر التهديد الحوثي بل على العكس".

وأضاف أنه، من المرجح أن واشنطن تستعد لضربة قوية وعميقة ضد أهداف إيرانية. وقد يحدث هذا بالتزامن مع ضربة جوية إسرائيلية على أهداف في إيران، مثل منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم.

فلننظر فقط إلى نوع القوة النارية التي تجلبها الولايات المتحدة إلى المنطقة من خلال قاذفات الشبح الأربع من طراز B-2 Spirit.

ما الذي نعرفه عن قاذفات الشبح B-2؟

صممت شركة نورثروب غرومان طائرة بي-2 لصالح القوات الجوية الأمريكية. طارت لأول مرة عام ١٩٨٩، ودُشِّنت رسميًا عام ١٩٩٧. كانت طائرة بي-٢ من نتاج حقبة الحرب الباردة، وكان الهدف منها اختراق الدفاعات الجوية الكثيفة (دون أن تُكتشف بالطبع) من النوع الذي يُحيط بالأهداف الاستراتيجية الرئيسية في إيران.

خلال الأشهر القليلة الماضية، انتشرت شائعاتٌ كثيرة تُفيد بأن الإيرانيين يُسارعون إلى شراء أنظمة دفاع جوي، وحصلوا على العديد منها من روسيا.

طائرة بي-2 مطلية بمواد ماصة للرادار، ومحركاتها الأربعة من طراز جنرال إلكتريك F118-GE-100 مدفونة داخل تصميمها المميز ذي الجناح الطائر لتقليل البصمات الحرارية.

تنتج محركات F118-GE-100 قوة دفع تبلغ 17,300 رطل لكل منها، مما يمنح هذه الوحوش الخفية مدىً يقارب 6,000 ميل بحري (6,904 أميال). تبلغ سرعتها الإبحارية أقل من سرعة الصوت، حوالي 560 ميلاً في الساعة، وتحلق على ارتفاع يصل إلى 50,000 قدم.

يبلغ أقصى وزن إقلاع لطائرات بي-2 سبيريت حوالي 336,500 رطل. ويمكن لطائرة بي-2 سبيريت واحدة حمل ما يصل إلى 40,000 رطل من الذخائر، بما في ذلك الذخائر الموجهة بدقة، مثل ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAMs)، أو قنبلة اختراق الذخائر الضخمة GBU-57A/B التي تزن 30,000 رطل، أو حتى 16 قنبلة نووية تُطلق بواسطة دوار.

يعمل طاقم مكون من طيار وقائد من قمرة قيادة متطورة، مزودة بأنظمة إلكترونية متطورة للملاحة والاستهداف والتدابير الإلكترونية المضادة.

تتمركز هذه الطائرات في قاعدة وايتمان الجوية بولاية ميزوري، ولها تاريخ قتالي حافل يمتد من كوسوفو إلى العراق وأفغانستان وليبيا، وقد اعتُبرت العديد منها مهمات طويلة الأمد، حيث استمر بعضها لأكثر من 30 ساعة.

لذا، فإن استخدام دفعة طائرات بي-2 لتدمير أهداف إيرانية مُحصّنة يُمثل احتمالًا واقعيًا لإعادة تمركز هذه الطائرات - وجميع طائرات الدعم التابعة لها - في دييغو غارسيا.

لا تقلل من شأن قدرات التخفي الأمريكية

من المثير للاهتمام أن القوات الجوية كانت ترغب في البداية في الحصول على عدد أكبر بكثير من طائرات بي-2 مما حصلت عليه. في البداية، طلبت القوات الجوية 132 وحدة من هذه الطائرات لتحل محل 72 قاذفة بعيدة المدى من طراز بي-52 ستراتوفورتريس. للأسف، تم إلغاء هذه الخطة بسبب التكلفة الباهظة لقاذفات بي-2 سبيريت الأكثر تعقيدًا.

تم بناء 21 وحدة فقط من طائرات B-2. للأسف، دُمرت إحدى طائرات B-2 Spirit في حادث تحطم عام 2008، بينما تضررت أخرى في حادث تحطم عام 2022 ، وأُخرجت من الخدمة بسبب تكاليف الإصلاح الباهظة.

يخطط سلاح الجو الآن لاستخدام طائرة بي-21 رايدر بدلاً من بي-2 سبيريت. وكما هو الحال مع بي-2 سبيريت، فإن التكلفة الباهظة لطائرة بي-21 الجديدة تعني على الأرجح أن عدد وحداتها سيكون أقل من عدد وحدات بي-2، حتى لو خرجت الطائرة من لوحة التصميم.

ولكن القاذفة B-2 لا تزال قادرة على إحداث ضرر بالغ ــ وإرسال أكثر من خمس أسطول الولايات المتحدة من طائرات B-2 سبيريت إلى دييجو جارسيا مرة واحدة، حيث ستبقى هناك رسميا حتى الأول من مايو/أيار على الأقل، يشير إلى أن هناك عملية ضخمة مخطط لها في المنطقة قبل وقت أطول كثيرا مما يعتقد معظم الناس