اربع دول عربية تعلن أن غداً الأحد هو المتمم لشهر رمضان.. تعرف على الدول التي اعلنت ان غدا هو اول أيام العيد

السبت 29 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - خاص

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أعلنت كلا من من سوريا والأردن والعراق وسلطنة عمان أن الاثنين هو أول أيام العيد بعد تعذر رؤية الهلال.

وكذلك اعلنت كلا من إيران وإندونيسيا أن غدا الاحد هو المتمم لشهر رمضان..

في حين أعلنت كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين واليمن( مناطق الشرعية والحوثيين) وفلسطين والسودان، مساء السبت، أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وعلى ذات الصعيد فإ العيد في كلا من ألمانيا والدول الأوروبية يصادف غدا الأحد.

وفي اليمن، أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد عبر بيان، أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شوال.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن المحكمة العليا تقرر أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر بعد ثبوت رؤية هلال شوال.

وفي قطر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شوال.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي الإمارات، أعلن ديوان الرئاسة أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي البحرين، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي فلسطين، أعلن المفتي في بيان أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي السودان، أعلن مجمع الفقه الإسلامي عبر بيان، أن يوم غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقلا عن لجنة استطلاع الهلال أن يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شوال.

وفي سوريا، أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق أحمد محمد حمادة، أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي العراق، أعلن ديوان الوقف السني عبر بيان، أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلن مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني، الذي يعتبر أعلى مرجعية للشيعة في العراق، أن يوم غد الأحد هو المكمل لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.

بينما أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان العراق بشتوان صادق، خلال مؤتمر صحفي، أن "لجنة رؤية الهلال اجتمعت اليوم وثبت رؤية الهلال، وأن يوم غد أول أيام عيد الفطر المبارك".

وفي الأردن، أعلن مفتي المملكة أحمد الحسنات أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبذلك يكون شهر رمضان الذي بدأ مطلع مارس/ آذار الماضي، 29 يوما للدول التي أعلنت بدء عيد الفطر الأحد، و30 يوما لمن أقرته الاثنين