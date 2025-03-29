أجهزة الأمن السعودية تضبط يمني لاستغلاله طفلاً في عمليات التسول

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ضبطت شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وافدًا من الجنسية اليمنية لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باستغلاله طفلًا من الجنسية نفسها في التسول بالميادين والطرقات العامة، وأُوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل إلى النيابة العامة، فيما نسّقت الشرطة مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة للطفل الذي جرى استغلاله