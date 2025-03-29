رشاد العليمي يتجاهل تهنئة رئيس مجلس السيادة السوداني بالنصر وتحرير العاصمة الخرطوم

السبت 29 مارس - آذار 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

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بعث الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة إلى أخيه الرئيس الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب العليمي باسمه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والشعب اليمني، عن تهانيه لفخامة الرئيس البرهان، بهذه المناسبة الدينية العظيمة.. متمنيا له موفور الصحة والسعادة وللشعب السوداني الشقيق السلام والامن والاستقرار.

تهنئة العليمي تجاهلت تهنئة رئيس مجلس السيادة السوداني بالنصر الذي حققه الجيش السوداني واستعادة العاصمة الخرطوم من المليشيات المتمردة " قوات الدعم السريع ".

مراقبون رأوا ان تهنئة الحكومة السودانية بالانتصار كانت اولى من التهنئة بعيد الفطر المبارك. خاصة واليمن تعاوني من تمر مليشيا متمردة متمثلة بالمليشيات الحوثية.