الحكومة السودانية تفرج عن آلاف الأسرى من سجون الدعم السريع رشاد العليمي يتجاهل تهنئة رئيس مجلس السيادة السوداني بالنصر وتحرير العاصمة الخرطوم عاجل : غدا الأحد أول أيام عيد الفطر في اليمن وييدأ العيد يوم الإثنين في هذه الدول الجيش السوداني يعلن السيطرة على مواقع جديدة في أم درمان أطعمة تحارب الشيب المبكّر برشلونة ضد جيرونا.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة النفط يسجل مكاسب متتالية للأسبوع الثالث وسط ضغوط على الإمدادات الغارات الأميركية تفتح أبواب الجحيم على الحوثيين في اليمن الجيش السوداني يعلن عن ضبط أسلحة ومنظومات التشويش ..تفاصيل قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل
بعث الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة إلى أخيه الرئيس الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب العليمي باسمه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والشعب اليمني، عن تهانيه لفخامة الرئيس البرهان، بهذه المناسبة الدينية العظيمة.. متمنيا له موفور الصحة والسعادة وللشعب السوداني الشقيق السلام والامن والاستقرار.
تهنئة العليمي تجاهلت تهنئة رئيس مجلس السيادة السوداني بالنصر الذي حققه الجيش السوداني واستعادة العاصمة الخرطوم من المليشيات المتمردة " قوات الدعم السريع ".
مراقبون رأوا ان تهنئة الحكومة السودانية بالانتصار كانت اولى من التهنئة بعيد الفطر المبارك. خاصة واليمن تعاوني من تمر مليشيا متمردة متمثلة بالمليشيات الحوثية.