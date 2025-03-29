عاجل : غدا الأحد أول أيام عيد الفطر في اليمن وييدأ العيد يوم الإثنين في هذه الدول

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أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد في عدن أن غداً الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، كما اعلنت دار الإفتاء التابعة للحوثيين أن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.
وقبل ذلك أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، أن المحكمة العليا قررت أن يوم غد الأحد الموافق 30 مارس 2025م، هو أول أيام #عيد_الفطر المبارك لهذا العام 1446هـ.
وقال ديوان الرئاسة أن يوم غدٍ الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات بعد ثبوت رؤية هلال شوال ثبوتاً شرعياً مساء هذا اليوم.
كذلك أعلنت قطر والامارات والبحرين والكويت ومصر وسوريا والوقف السني بالعراق أن غداً الأحد هو عيد الفطر.
فيما أعلنت سوريا والأردن وإندونيسيا و دول أخرى، اليوم السبت، أن الأحد 30 مارس هو آخر أيام شهر رمضان، وأن الاثنين 31 مارس أول أيام عيد الفطر.
كما قال مركز الفلك الدولي أن عيد الفطر سيكون الاثنين في كل من باكستان والهند وبنغلاديش وإيران.
اما سلطنة عمان اعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1446 هـ، وعليه يكون غدًا الأحد هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم الإثنين 31 مارس أول أيام عيد الفطر المبارك في السلطنة.