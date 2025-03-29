أطعمة تحارب الشيب المبكّر

السبت 29 مارس - آذار 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يعاني بعض الناس من ظهور الشيب في عمر مبكّر، ويعود هذا الأمر لعدة عوامل منها وراثية، ومنها طبيعة الحياة اليومية وطبيعة النظام الغذائي للشخص، وغيرها من العوامل.

ولمعرفة تأثير النظام الغذائي على آلية ظهور الشيب أجرى العلماء في جامعة ناغويا اليابانية دراسات على فئران التجارب، وركزوا خلال الدراسة على تأثير ثلاثة مركبات مضادة للأكسدة على ظهور الشيب هي اللوتيولين، والهسبيريدين، والديوسميتين،

وأظهرت نتائج الدراسة أن الحيوانات المخبرية التي حصلت على الأغذية التي تحتوي على اللوتولين بكميات كبيرة احتفظت بلون شعرها الداكن لفترات أطول، ولم تظهر عليها علامات اختفاء لون الشعر بشكل واضح.

وللحصول على اللوتولين وإبطاء عملية الشيب ينصح العلماء بإدراج بعض الأطعمة في نظامنا الغذائي، ومنها الخضروات مثل البازلاء، والفلفل الحلو، والكرفس، والبروكلي، والبصل، والجزر، والسبانخ، واليقطين، والطماطم.

كما أشار العلماء إلى أن الفواكه، مثل اليوسفي والبرتقال والخوخ غنية باللوتيولين أيضا، وكذلك التوت البري والتوت الأزرق والكاكي، كما أن هذه المادة تجود بكميات ممتازة في المكسرات والحبوب، مثل الفستق والذرة، وكذلك في بعض المنتجات الحيوانية، مثل صفار البيض.

وأوضح العلماء أن اللوتولين هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي يعتقد أنها تؤثر على بروتينات الإندوثيلين، إذ تلعب هذه البروتينات دورا رئيسيا في الاتصال الخلوي وهي مسؤولة عن تصبغ الشعر، ومن خلال دعم نشاط الإندوثيلين، يمنع اللوتيولين تدهور وظيفة الخلايا الصباغية - الخلايا التي تنتج الميلانين، الصبغة المسؤولة عن لون الشعر.

ونوه الباحثون إلى أن الدراسة كانت نتائجها مشجعة لإيجاد طرق لمحاربة الشيب المبكر، لكنها أجريت على الحيوانات المخبرية، لذا يجب إجراء اختبارات على البشر مستقبلا لوضع توصيات أكثر دقة