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برشلونة ضد جيرونا.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

السبت 29 مارس - آذار 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- وكالات
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يشهد يوم غدا الأحد ملعب المونتجويك، مواجهة منتظرة بين برشلونة وضيفه جيرونا، في ختام مباريات الجولة 29 من الدوري الإسباني "الليجا".

ويدخل برشلونة المباراة في صدارة الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الترتيب الثاني.

برشلونة حقق يوم الخميس الماضي الفوز بثلاثية نظيفة، على ضيفه أوساسونا في لقاء مؤجل من الجولة 27 بمسابقة الدوري الإسباني.

وسبق أن حقق برشلونة الفوز على جيرونا، في لقاء المرحلة الأولى من الليجا، في شهر أكتوبر الماضي بنتيجة (4-1) على ملعب المونتليفي.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا:

سيتم بث مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني عبر مجموعة قنوات بين سبورت الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

موعد وملعب المباراة بين برشلونة وجيرونا:

ستلعب المباراة في الجولة 29 من الدوري الإسباني مساء غدا الاحد الموافق الـ30 من مارس لعام 2025، على ملعب المونتجويك، في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد جيرونا: حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: بيدري، دي يونج، جافي.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا.

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الإسباني: تواجه الفريقين من قبل في 11 لقاء، حيث انتصر برشلونة في 5 مباريات مسجلا 22 هدفا، بينما كان التعادل حاضرا في مباراتين، وفاز جيرونا في 4 مواجهات مسجلا 12 هدفا

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