النفط يسجل مكاسب متتالية للأسبوع الثالث وسط ضغوط على الإمدادات

السبت 29 مارس - آذار 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- وكالات

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تراجعت أسعار النفط في جلسة الجمعة وسط مخاوف من حدوث ركود عالمي بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، لكنها ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن صعدت واشنطن الضغوط على فنزويلا وإيران العضوين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتاً أو 0.5% إلى 73.63 دولار للبرميل عند التسوية، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56 سنتاً أو 0.8% إلى 69.36 دولار للبرميل.

ويعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعلان عن رسوم جمركية مضادة تستهدف مجموعة واسعة من الواردات اعتباراً من الثاني من أبريل/ نيسان.

العوامل الجيوسياسية والرسوم الجمركية تزيدان الضغط على أسعار النفط قصص اقتصادية أسعار النفطالعوامل الجيوسياسية والرسوم الجمركية تزيدان الضغط على أسعار النفط وذكر محللون لدى جيه.بي مورغان أن الحرب التجارية تُثير قلق المستثمرين من احتمال حدوث ركود اقتصادي.

وأضافوا في مذكرة للعملاء: "تتأثر معنويات المستثمرين بالمخاوف من اندلاع حرب تجارية إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسة الأميركية".

وارتفع خام برنت 1.9% على أساس أسبوعي، بينما زاد الخام الأميركي 1.6%.

ومنذ أن بلغا في أوائل مارس/ آذار أدنى مستوياتهما في عدة أشهر، ارتفع خام برنت بأكثر من 7% بينما انتعش خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 6%.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على المشترين المحتملين للنفط الخام الفنزويلي، وذلك بعد أيام من عقوبات أميركية استهدفت واردات الصين من إيران.

وأدى ذلك إلى تفاقم حالة عدم اليقين لدى المشترين وتسبب في تعطل تجارة النفط الفنزويلي مع الصين، أكبر مشترٍ لذلك النفط.

وذكرت مصادر أن شركة ريلاينس إندستريز الهندية، المشغلة لأكبر مجمع تكرير في العالم، ستوقف استيراد الخام الفنزويلي.

وسيبدأ تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط بداية من أبريل/ نيسان. ومن المرجح أن يواصل التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، زيادة إنتاج النفط في مايو/ أيار، وفقاً لما أوردته رويترز يوم الاثنين