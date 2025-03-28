زيارة بن حبريش الى السعودية تغضب الإنفصاليين بحضرموت.. حملة اعتقالات تطال قادة عسكريين وحلف قبائل حضرموت يصدر بيانا تحذيريا

الجمعة 28 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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بالتزامن مع عودة عمرو بن حبريش رئيس حلف قبائل حضرموت، الى حضرموت، قادما من السعودية ، تفجرت الأوضاع في المكلا، حيث أقدمت جهات مدعومة من الإمارات على تنفيذ حملة اعتقالات طالت قيادات بارزة في المنطقة العسكرية الثانية، معظمهم من قبيلة الحموم التي تشكل أحد أبرز مكونات حلف قبائل حضرموت.

واكدت مصادر عسكرية خبر اعتقال العميد محمد عمر اليميني، أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية، في ظروف غامضة.

كما تواتر الأنباء عن اعتقال العقيد سالم عوض النموري، قائد لواء النخبة، ضمن حملة منظمة تستهدف الضباط الحضارم الرافضين للهيمنة الإماراتية.

وفي تصعيد جديد، اعتُقل أيضًا العميد ركن غيثان البحسني، قائد لواء الأحقاف، بعد اتهامات وُصفت بالواهية، حيث جرى اتهام العميد اليميني بالانتماء لجماعة الحوثي، رغم تاريخه العسكري المعروف.

بيان لحلف قبائل حضرموت

علي صعيد متصل أدان حلف قبائل حضرموت واستنكر ما تعرض له العميد / محمد عمر اليميني أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية و ذلك من خلال قيام قوة مجهولة الانتماء بمداهمته في مقر عمله داخل قيادة المنطقة العسكرية الثانية و هو يزاول مهامه العسكرية ، و اعتقاله بطريقة تعسفية مهينة .. و كذلك مداهمة بيته الخاص بعد اعتقاله .

وقال الحلف في بيان اطلع عليه محرر مأرب برس اليوم الجمعة:'' إن ارتكاب مثل هذه الأفعال مدبرة و مقصودة من جهات معادية لحضرموت، و ضمن إطار استهداف النخبة و قياداتها و احلال بديلا عنهم بقوات من خارج حضرموت، و هو الشيء الذي حذر منه الحلف مرارا وتكرارا من خلال بياناته الصادرة.. و أن مواقف الحلف على الأرض ما هي إلا للدفاع عن حضرموت و أهلها مدنيين و عسكريين من مخططات تلك الجهات المعادية الشريرة ، كما أننا نؤمن بالعدالة و النظام والقانون وفق إجراءات مختصة محترمة مع الأخذ اعتبارات القيادات الرفيعة'' .

ووجه حلف قبائل حضرموت تحذيرا الى تلك الجهات و من يقف خلفهم بالدعم و الإسناد من الإقدام على نفس هذه الأفعال التي تسعى من خلالها إلى خلط الأوراق و دخول حضرموت في دوامة صراع .. مضيفا:''كما أن الحلف قد قرر في مواقفه و بياناته رفض رفضا قاطعا تواجد هذه القوات التي تم استقدامها من خارج حضرموت'' .

ودعا بيان الحلف الجهات المعنية الإفراج الفوري عن العميد / محمد عمر اليميني، و رد الإعتبار في حقه الشخصي، و كذلك الإعتبار في الحق العام للحضارم و كرامتهم .. مؤكدا أن الحلف سيظل صمام أمان حضرموت و المدافع عن عزة و كرامة كل حضرمي اينما وجد و لن يتهاون أمام هذه التجاوزات التي تضاف إلى سابقاتها...محملا تلك الجهات المسؤولية الكاملة عن ما يتعرض له العميد / اليميني.

زيارة ناجحة

وكان عمرو بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت، وصف زيارته إلى المملكة العربية السعودية، بأنها كانت ناجحة ومثمرة، وناقشت العديد من القضايا المحورية المرتبطة بحضرموت واليمن بشكل عام، مشيدًا بالدور السعودي الفاعل في دعم الأمن والاستقرار.

جاء تصريح بن حبريش عقب عودته الى حضرموت يوم الخميس الماضي، على متن طائرة سعودية خاصة، بعد زيارة رسمية إلى المملكة استغرقت عدة أيام، بدعوة من القيادة السعودية.

بن حبريش الذي يشغل منصب وكيل أول محافظة حضرموت اضافة الى رئاسته مؤتمر حضرموت الجامع، وحلف قبائل حضرموت، اشار الى أن الزيارة شملت سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في المملكة، من أبرزهم الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، والفريق الركن فهد بن حمد السلمان قائد القوات المشتركة، حيث تم خلال اللقاءات مناقشة سبل دعم الجهود الأمنية والتنموية في حضرموت، وتوسيع مجالات التعاون المشترك بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز الاستقرار في المحافظة.