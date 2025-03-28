واشنطن تكشف عن تنفيذ أكثر من 100 غارة في اليمن استهدفت قيادات حوثية ومراكز قيادة وورش تصنيع .. عاجل

الجمعة 28 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - خاص

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انطلقت من حاملة الطائرات "ترومان" مساء اليوم عشرات الأسراب من المقاتلات الأمربكية صوب مواقع وأهداف المليشيات الحوثية في اليمن .

الى ذلك أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، تنفيذ أكثر من 100 غارة جوية في اليمن، خلال الساعات الماضية.

وقال البيت الأبيض في بيان مقتضب: "نفذنا ضربات استهدفت أكثر من 100 هدف حوثي، والتقييمات الأولية تشير إلى تحقيق تأثيرات جيدة على الأهداف".

وأضاف: "ضرباتنا استهدفت قادة حوثيين وأنظمة دفاع جوي، ومراكز قيادة ومنشآت تصنيع وتخزين أسلحة".

ولفت البيت الأبيض إلى أن "العمليات ضد الحوثيين ستستمر حتى نعيد حرية الملاحة"، ولن نسمح لأي قوة إرهابية بمنع سفننا من الإبحار بحرية"، على حد وصفه.

وخلال الساعات الماضية، نفذ الطيران الأمريكي عشرات الغارات الجوية على صنعاء وعمران وصعدة والجوف والحديدة، ما أدى لسقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

ومنذ مطلع الأسبوع الماضي، بدأت واشنطن عملية واسعة بسلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت مواقع مفترضة للحوثيين في صنعاء وعدة محافظات يمنية.