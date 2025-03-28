وفد حوثي زار القاهرة والتقى مسئولين في جهاز المخابرات المصرية.. مصادر تكشف السبب

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قال موقع "العربي الجديد" نقلا عن مصادر أن وفداً من جماعة الحوثيين، زار القاهرة، يوم الأربعاء الماضي، والتقى مسؤولين مصريين بجهاز المخابرات العامة، بناء على دعوة مصرية لقيادة الجماعة لبحث خفض التوتر في المنطقة.
ووفقاً للموقع، فإنه جرى خلال الزيارة نقل رسائل أميركية عبر مصر إلى جماعة الحوثيين، في محاولة لوضع حد للتصعيد العسكري في منطقة البحر الأحمر؛ والتي تسببت في تضرر كبير لحركة التجارة الدولية.
ولم يتضح، بحسب الموقع، ما إذا كانت الرسائل الأميركية للحوثيين عبر القاهرة تتضمن طرحاً يشمل أيضاً الوضع في قطاع غزة في ظل ربط الحوثيين تصعيدهم للهجمات في البحر الأحمر بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.