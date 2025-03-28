تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني

الجمعة 28 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، في صنعاء وعدن، اليوم الجمعة 28 مارس 2025:

أسعار الصرف في عدن:

-الدولار الأمريكي:

الشراء: 2312

البيع: 2330

-الريال السعودي:

الشراء:607

البيع: 610

أسعار الصرف في صنعاء:

-الدولار الأمريكي:

الشراء: 535

البيع: 537

-الريال السعودي:

الشراء: 139.80

البيع:140.20