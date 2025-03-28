تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني

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أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، في صنعاء وعدن، اليوم الجمعة 28 مارس 2025:
أسعار الصرف في عدن:
-الدولار الأمريكي:
الشراء: 2312
البيع: 2330
-الريال السعودي:
الشراء:607
البيع: 610
أسعار الصرف في صنعاء:
-الدولار الأمريكي:
الشراء: 535
البيع: 537
-الريال السعودي:
الشراء: 139.80
البيع:140.20