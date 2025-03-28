أبين: مقتل جندي وإصابة آخرين في انفجار استهدف عربة عسكرية

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قتل جندي وأصيب عدد آخر، من القوات الجنوبية بمحافظة أبين، جنوب اليمن، اليوم الجمعة، في انفجار استهدف عربة عسكرية.
وأفادت مصادر عسكرية بمقتل الجندي ''أصيل محمد سالم صالح'' وإصابة 6 من أفراد اللواء السادس، دعم واسناد، الجنوبية، في انفجار عبوة ناسفة في مديرية مودية بأبين.
وقالت المصادر إن عربة عسكرية كان تقل الجنود، تعرضت للاستهداف مغرب اليوم الجمعة شرق مدينة مودية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مودية لتلقي العلاج.
المصادر اتهمت، تنظيم القاعدة بزراعة العبوة.