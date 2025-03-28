عاجل: سلسلة غارات أمريكية متزامنة على صنعاء وصعدة

الجمعة 28 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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هزت انفجارات عنيفة قبل قليل، العاصمة اليمنية صنعاء، اثر غارات جديدة شنها الطيران الأمريكي.

ووفق سكان محليون تحدثوا لمأرب برس، فقد استهدف الطيران مواقع جنوب صنعاء، يرجح أنها في محيط دار الرئاسة.

تزامنًا مع الغارات على صنعاء، شن الطيران الامريكي سلسلة غارات عنيفة على محافظة صعدة، معقل الحوثيين شمالي البلاد.

وامس عاشت صنعاء ومحافظات اخرى ليلة مرعبة حيث شن الطيران الامريكي نحو 40 غارة هي الأعنف والأكثر خلال ليلة واحدة ، منذ بداية التصعيد وفق وسائل إعلام الحوثيين، الغارات استهدفت مناطق في صنعاء وصعدة والحديدة والجوف وعمران.