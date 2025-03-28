فلكي سعودي يتوقع الإثنين أول أيام عيد الفطر ويوضح لماذا لا يمكن رؤية الهلال مساء السبت؟

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توقع دكتور سعودي متخصص في الفلك أن يكون يوم الاثنين القادو 31 مارس أول أيام عيد الفطر لعام 1446هـ.
وقال د. علي الشكري استاذ الفيزياء الفلكية، عضو مؤسس في جمعية افاق لعلوم الفلك بالطائف لصحيفة الرياض ان: ولادة القمر (الاقتران المركزي) وليس ظهور الهلال ستكون يوم السبت 29 مارس حوالي الساعة الثانية من بعد الظهر وسيغرب القمر ذلك اليوم من أفق مكة المكرمة بعد غروب الشمس بحوالي سبع دقائق فقط، لذا وحسب الحسابات الفلكية والرؤية البصرية عدم إمكانية (استحالة) رؤية الهلال بعد مغيب الشمس بأية وسيلة كانت بسبب قربه الشديد جداً من الأفق (1.2 درجة فقط) وسمكه الضئيل جداً (أقل من ثانية قوسية) وأضاءته الخافتة جداً (0.07 % من البدرالكامل) واستطالته الضئيلة جداً عن الشمس (2.2 درجات) وعمره القصير جداً (حوالي 4.6 ساعات)، وبناءً على ذلك يكون يوم الاحد مكمل لشهر رمضان لعدم قدرة العين البشرية أو حتى باستخدام التقنية الفلكية المساعدة رؤية الهلال بالظروف المذكورة.
وبين الشكري أن هلال مساء يوم الأحد 30 مارس رؤيته ممكنة بالعين المجردة حيث سيكون مرتفعاً بحوالي خمس عشرة درجة فوق الأفق والمسافة الزاويّة (الاستطالة) بين القمر والشمس حوالي ست عشرة درجة وسيكون قرنا الهلال مائلاً قليلاً لليمين (هلالاً شامياً) وعمره 28.6 ساعة وإضاءته حوالي 2.2% من قرص القمر الكامل ومدة مكثه حوالي 72دقيقة فوق الأفق وسمك الهلال حوالي 40 ثانية قوسية، وبناءً على ذلك سيكون يوم الأثنين الموافق 31 مارس أول أيام عيد الفطر المبارك 1446 هـ.