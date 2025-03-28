الجيش السوداني يقضي على آخر خلايا الدعم السريع اتفاق سوري لبناني لترسيم الحدود.. وتشكيل لجان قانونية في السعودية ضربات أميركية جديدة تستهدف الحوثيين في 6 محافظات يمنية حماس تعلق على تصريحات خالد مشعل بالتخلي عن إدارة غزة حيث الإنسان يصل أطراف محافظة المهرة..لينهي معاناة ألآلاف المواطنين ويشيد مركزا صحياً نموذجياً.. على خطى الحوثيين.. عيدروس الزبيدي يصدر قراراً بتشكيل اللجنة التحضيرية لمجلس شيوخ الجنوب العربي .. عاجل وزير الأوقاف: معركة تحرير عدن كانت ملحمة وطنية تاريخية سطّرها أبطال المقاومة الجنوبية عاجل.. غارات أمريكية على مخازن سرية تحت الأرض كانت تابعة لقوات الحرس الجمهوري بسنحان خطاب جديد مكرر لعبدالملك الحوثي: ''القطع البحرية الأمريكية تهرب منا إلى أقصى شمال البحر الأحمر'' ترامب: ''الحوثيون الآن يتلهفون للسلام ويريدون وقف ضرباتنا الموجعة''
استهدف القصف الأميركي فجر اليوم الجمعة ست محافظات يمنية، بما فيها صنعاء وصعدة، ما أسفر عن سقوط جرحى، وفق ما أفاد الإعلام التابع للمتمردين الحوثيين.
أفاد الإعلام التابع للمتمردين الحوثيين بوقوع عشرات الغارات التي نسبها إلى الولايات المتحدة على ست محافظات يمنية فجر اليوم الجمعة أوقعت سبعة جرحى، بحسب وزارة الصحة التابعة للمتمردين.
وأوردت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين شن غارتين أميركيتين على مطار صنعاء الدولي.
ونقلت القناة أن قصفاً استهدف منطقة القيادة في صنعاء أدى إلى "أضرار في المنازل والمحال التجارية وسط العاصمة" فيما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين أنيس الأصبحي في منشور على منصة "إكس" إصابة ستة أشخاص بينهم طفلان.
وأفادت نقلاً عن مراسلها في محافظة صنعاء، بـ"إصابة مواطن إثر عدوان أميركي استهدف منطقة صرف بمديرية بني حشيش"، وهو ما أكده لاحقاً المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين. كما بثت القناة مشاهد قالت إنها تظهر منزلاً طاوله القصف.
وقالت القناة إن 19 غارة "أميركية" نفذت على محافظة عمران، حيث استهدفت مناطق اللبداء والعمشية وحباشة والعادي والعبلا والجبل الأسود.
كما ذكرت أن القصف الأميركي استهدف بخمس غارات محافظة صعدة معقل الحوثيين في شمال اليمن، واستهدف بثلاث غارات كلاً من محافظة الحديدة والجوف.
وفي وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة نقلت "المسيرة" عن مراسلها في محافظة مأرب أن "العدوان الأميركي استهدف بأربع غارات مديرية مجزر