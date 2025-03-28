ضربات أميركية جديدة تستهدف الحوثيين في 6 محافظات يمنية

الجمعة 28 مارس - آذار 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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استهدف القصف الأميركي فجر اليوم الجمعة ست محافظات يمنية، بما فيها صنعاء وصعدة، ما أسفر عن سقوط جرحى، وفق ما أفاد الإعلام التابع للمتمردين الحوثيين.

أفاد الإعلام التابع للمتمردين الحوثيين بوقوع عشرات الغارات التي نسبها إلى الولايات المتحدة على ست محافظات يمنية فجر اليوم الجمعة أوقعت سبعة جرحى، بحسب وزارة الصحة التابعة للمتمردين.

وأوردت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين شن غارتين أميركيتين على مطار صنعاء الدولي.

ونقلت القناة أن قصفاً استهدف منطقة القيادة في صنعاء أدى إلى "أضرار في المنازل والمحال التجارية وسط العاصمة" فيما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين أنيس الأصبحي في منشور على منصة "إكس" إصابة ستة أشخاص بينهم طفلان.

وأفادت نقلاً عن مراسلها في محافظة صنعاء، بـ"إصابة مواطن إثر عدوان أميركي استهدف منطقة صرف بمديرية بني حشيش"، وهو ما أكده لاحقاً المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين. كما بثت القناة مشاهد قالت إنها تظهر منزلاً طاوله القصف.

وقالت القناة إن 19 غارة "أميركية" نفذت على محافظة عمران، حيث استهدفت مناطق اللبداء والعمشية وحباشة والعادي والعبلا والجبل الأسود.

كما ذكرت أن القصف الأميركي استهدف بخمس غارات محافظة صعدة معقل الحوثيين في شمال اليمن، واستهدف بثلاث غارات كلاً من محافظة الحديدة والجوف.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة نقلت "المسيرة" عن مراسلها في محافظة مأرب أن "العدوان الأميركي استهدف بأربع غارات مديرية مجزر