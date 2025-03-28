وزير الأوقاف: معركة تحرير عدن كانت ملحمة وطنية تاريخية سطّرها أبطال المقاومة الجنوبية

الجمعة 28 مارس - آذار 2025 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 306

أكد معالي وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، أن معركة تحرير عدن كانت محطة مفصلية في مقاومة المشروع الحوثي الإمامي المدعوم إيرانيًا، مشيرًا إلى أنها شكلت نقطة تحول في نضال اليمنيين ضد مخططات الهيمنة والتوسع التي تهدد اليمن والمنطقة.

وأضاف الوزير شبيبة في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس"، أن هذه المعركة كانت ملحمة وطنية تاريخية سطّرها أبطال المقاومة الجنوبية، الذين خاضوا القتال بكل بسالةٍ وعزيمةٍ، مدعومين بإخوانهم في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، حتى تحقق النصر واندحر العدوان الحوثي من العاصمة المؤقتة عدن.

كما شدد الدكتور شبيبة على الدور المحوري الذي قامت به المساجد والعلماء والدعاة وكوادر وزارة الأوقاف والإرشاد، الذين لم يكتفوا بالتوجيه والإرشاد، بل كانوا قادة في مقدمة الصفوف، يحشدون الهمم، ويبعثون الأمل، ويؤدون واجبهم الوطني والديني في دعم معركة التحرير، مؤكدًا أن هذا الدور سيظل شاهدًا على اللحمة الوطنية والروح الجهادية في مواجهة المشروع الحوثي الإيراني.

واختتم الوزير تغريدته بالتأكيد على أن النضال مستمر حتى استعادة اليمن كاملًا، وتحريره من قبضة الميليشيات الحوثية، داعيًا بالرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والنصر لليمن وأبنائه الأحرار.