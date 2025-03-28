عاجل.. غارات أمريكية على مخازن سرية تحت الأرض كانت تابعة لقوات الحرس الجمهوري بسنحان

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شنت مقاتلات امريكية مساء اليوم الخميس غارات جديدة استهدفت منطقة جربان بمديرية سنحان جنوبي صنعاء باربع غارات.
وقالت مصادر عسكرية خاصة لموقع مأرب برس ان مديرية سنحان تحتضن عدة مخازن وبنى عسكرية متطورة تحت الأرض كانت تابعة لقوات الحرس الجمهوري الذي كان يقودها نجل الرئيس السابق " احمد علي عبدالله صالح" تقع حاليا تحت سيطرة المليشيا الحوثية.
ومن تلك المواقع مخازن تقع في قرية جربان.
وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات عنيفة في المنطقة، في حين تتكتم المليشيا الحوثية عن خسائرها في تلك المواقع.
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