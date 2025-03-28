خطاب جديد مكرر لعبدالملك الحوثي: ''القطع البحرية الأمريكية تهرب منا إلى أقصى شمال البحر الأحمر''

الجمعة 28 مارس - آذار 2025 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 454

نصح عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، من اسماها ''القوى الإقليمية'' بأن تحذر من التوريط الأمريكي لها، وأن تدرك أن هم الأمريكي هو الاستغلال لها لتمكين المحتل الإسرائيلي، حسب تعبيره.

واستبعد الحوثي في خطاب متلفز يوم الخميس ان تؤثر الضربات الامريكية مهما بلغت، على موقفهم.

وكرر الحوثي حديثه حول استهدف القطع البحرية الامريكية بالقول: "هناك تصد قوي للعدوان الأمريكي واستهداف مستمر لقطعه البحرية في البحر وهي تهرب باستمرار إلى أقصى شمال البحر الأحمر"، مبيناً أن "إعلان الأمريكي عن استقدام حاملة طائرات أخرى يثبت فشله وعدم نجاحه".

كما تحدث عن ''بشارات قادمة في تطوير القدرات العسكرية'' حد قوله.

وامس تحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الغارات الأمريكية الأخيرة ضد الحوثيين التي بدأت في 15 مارس الجاري، ستتواصل لفترة أطول، مشيرا الى أن الحوثيين تعرضوا لضربات قاضية وموجعة.

وقال في دردشة مع الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: "الحوثيون يريدون وقف الغارات والتفاوض حول السلام لأنهم هزموا هزيمة نكراء" حد تعبيره.

واضاف أن الحوثيين "يتلهفون للسلام لأنهم تضرروا بشدة".لكنه رأى في الوقت عينه أن الجماعة المدعومة إيرانياً غير مستعدة لذلك في الوقت الحالي.

وشدد ترامب على أن ما فعله الحوثيون في حق العالم أجمع لجهة تعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر عبر مهاجمة السفن التجارية كان فظيعاً للغاية، حد وصفه.

إلى ذلك، أكد الرئيس الأميركي أن الغارات التي شنتها بلاده على المواقع الحوثية خلال الأيام الماضية، كانت ناجحة للغاية بل تجاوزت حتى التوقعات. وقال: "لقد ضربناهم بقوة ونجاح كبيرين.. وسنواصل ذلك لفترة طويلة".