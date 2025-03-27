ترامب: ''الحوثيون الآن يتلهفون للسلام ويريدون وقف ضرباتنا الموجعة''

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أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الغارات الأمريكية الأخيرة ضد الحوثيين التي بدأت في 15 مارس الجاري، ستتواصل لفترة أطول، مشيرا الى أن الحوثيين تعرضوا لضربات قاضية وموجعة.
وقال في دردشة مع الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، مساء أمس الأربعاء: "الحوثيون يريدون وقف الغارات والتفاوض حول السلام لأنهم هزموا هزيمة نكراء" حد تعبيره.
واضاف أن الحوثيين "يتلهفون للسلام لأنهم تضرروا بشدة".لكنه رأى في الوقت عينه أن الجماعة المدعومة إيرانياً غير مستعدة لذلك في الوقت الحالي.
وشدد ترامب على أن ما فعله الحوثيون في حق العالم أجمع لجهة تعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر عبر مهاجمة السفن التجارية كان فظيعاً للغاية، حد وصفه.
إلى ذلك، أكد الرئيس الأميركي أن الغارات التي شنتها بلاده على المواقع الحوثية خلال الأيام الماضية، كانت ناجحة للغاية بل تجاوزت حتى التوقعات. وقال: "لقد ضربناهم بقوة ونجاح كبيرين.. وسنواصل ذلك لفترة طويلة".