وصول وفد سعوي الى العاصمة السودانية الخرطوم بشكل مفاجئ

الخميس 27 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، أن بلاده ناقشت مع الوفد السعودي الاحتياجات العاجلة التي تسهم في استئناف الحياة الطبيعية، في ظل التحديات الاقتصادية والخدمية التي تواجه السودان حاليًا.

ووصل إلى السودان، يوم امس، وفد سعودي يضم ممثلين عن وزارة الخارجية وصندوق التنمية السعودي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وأوضح جبريل أنه تم عرض تفاصيل احتياجاتنا من المشروعات على الوفد السعودي، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية، والتي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.