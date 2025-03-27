آخر الاخبار

ترامب: ''الحوثيون الآن يتلهفون للسلام ويريدون وقف ضرباتنا الموجعة'' وصول وفد سعوي الى العاصمة السودانية الخرطوم بشكل مفاجئ هل بدأت نهاية النفوذ الإيراني في اليمن؟ الضربات الأمريكية تدك مواقع سرية تحت الأرض وتستهدف قيادات ميدانية رفيعة اعلان للمحكمة العليا السعودية بشأن تحري هلال شوال زيارة مفاجئة لرئيس الوزراء للإدارة العامة لأمن عدن النائب العليمي: عدن انتصرت حين استجمع الشعب قواه وركز هدفه في هزيمة العدو وقاتل مثل البنيان المرصوص تصريح لابن حبريش بعد عودته إلى حضرموت قادمًا من السعودية.. ماذا قال عن الزيارة؟ عاجل: مبعوث الأمم المتحدة يحذر من حرب شاملة في اليمن ويتحدث عن السبيل لخفض التصعيد عاجل: صدور قرار رئاسي جديد رسالة اشادة رئاسية لأبناء عدن الشجعان

وصول وفد سعوي الى العاصمة السودانية الخرطوم بشكل مفاجئ

الخميس 27 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
عدد القراءات 125

  

أكد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، أن بلاده ناقشت مع الوفد السعودي الاحتياجات العاجلة التي تسهم في استئناف الحياة الطبيعية، في ظل التحديات الاقتصادية والخدمية التي تواجه السودان حاليًا.

 

ووصل إلى السودان، يوم امس، وفد سعودي يضم ممثلين عن وزارة الخارجية وصندوق التنمية السعودي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في زيارة رسمية تستغرق يومين.

 

وأوضح جبريل أنه تم عرض تفاصيل احتياجاتنا من المشروعات على الوفد السعودي، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية، والتي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

إقراء أيضاً
ترامب يُصعد حربه التجارية ويفرض رسوما على السيارات المستوردة
إيلون ماسك يختار السعودية لمشروعه العملاق الجديد .. تفاصيل
الريال الإيراني يهبط إلى مستوى غير مسبوق ويكسر حاجز المليون أمام الدولار
تحالف و تعاون جديد بين اليابان والصين وكوريا الجنوبية وسط تصاعد الرسوم الأميركية
دولة خليجيه غير السعودية تتعهد باستثمار 1400 مليار دولار في أمريكا
ثاني دولة عربية بعد السعودية تتعهد باستثمار 1.4 تريليون دولار في أميركا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول