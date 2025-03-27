زيارة مفاجئة لرئيس الوزراء للإدارة العامة لأمن عدن

الخميس 27 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قام رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بزيارة إلى الإدارة العامة لأمن محافظة عدن اليوم الخميس، حيث اطلع على سير العمل الأمني وجاهزية الوحدات الأمنية التابعة لها، وذلك بعد إعادة تأهيل المبنى الإداري وتحديث تجهيزاته الأمنية والفنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الملف الأمني يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، مشدداً على أن استقرار العاصمة المؤقتة عدن يعد أساساً مهماً في مسار التنمية الوطنية، ويوازي في أهميته ملفات الخدمات والتعافي الاقتصادي.

كما تفقد رئيس الوزراء جاهزية الأقسام والوحدات الأمنية، وعلى رأسها وحدة قيادة العمليات المشتركة، التي أثبتت كفاءة عالية في التصدي للتحديات الأمنية، وأسهمت بشكل كبير في مكافحة الجريمة، حيث أظهرت التقارير انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الجريمة.

وشهدت الزيارة أيضاً استعراض الخطط الأمنية المستقبلية لتعزيز أمن عدن، بما في ذلك إدخال تقنيات حديثة ومتطورة لتعزيز الأداء الأمني ومكافحة الجريمة، إلى جانب التركيز على تعزيز الأمن الوقائي.

كما اطلع رئيس الوزراء على خطط تطوير الأداء الأمني في مختلف المجالات، بما في ذلك مهام إدارة حماية الأسرة والتشكيلات الأمنية النسائية التي تم إنشاؤها حديثاً لدعم التنوع والتكامل في العمل الأمني.

ترأس رئيس الوزراء بعد ذلك لقاء موسعاً مع مدير عام أمن محافظة عدن، اللواء الركن مطهر الشعيبي، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لتعزيز الأمن وحماية السلم المجتمعي، مع التأكيد على ضرورة استكمال استعادة مؤسسات الدولة وضمان استمرارية خدماتها بكفاءة.

وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته بالكفاءات الوطنية، مشدداً على أهمية دعم الأجهزة الأمنية لمواصلة جهودها في مواجهة التحديات المستقبلية، وضمان استقرار العاصمة المؤقتة عدن.