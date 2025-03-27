النائب العليمي: عدن انتصرت حين استجمع الشعب قواه وركز هدفه في هزيمة العدو وقاتل مثل البنيان المرصوص

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حيا الدكتور عبدالله العليمي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أبطال عدن بمناسبة الذكرى العاشرة لتحريرها من مليشيات الحوثي الارهابية في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك من العام 2015م.
وقال النائب العليمي في تغريدة له على موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي، انتصرت عدن حين استجمع الشعب قواه وركز هدفه في هزيمة العدو وقاتل مثل البنيان المرصوص، مشيرا إلى أن النصر يستحق حين يستكمل أركانه.
وأردف الدكتور العليمي: في ال27 من رمضان كانت عدن على موعد مع النصر،فكتبت بأحرف من نور مجدها وخلاصها، مؤكدا بأن قيمة النصر تزداد بالتضحيات التي تقدم وبما يحققه للمستقبل.
لافتا إلى أن عدن سطرت مقاومتها الباسلة ملحمة بطولية خالدة تحولت معها إلى قاعدة لقهر العدو ومنطلقا للتحرير.
وقال العليمي: صنعاء على درب عدن، لاسيما وأن المليشيات استكملت أسباب هزيمتها وكل ما علينا اليوم هو أن نستحق ذلك النصر.
ووجه العليمي التحية إلى شركاء الدم والتضحية في التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والدور الكبير للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، في معركة تحرير عدن.