رسالة اشادة رئاسية لأبناء عدن الشجعان

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حيا الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ابناء الشعب اليمني، وابطال الجيش والمقاومة الشجعان، والاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بمناسبة الذكرى العاشرة لتحرير عدن، وانطلاق عاصفة الحزم.
وكتب رئيس مجلس القيادة في تدوينة على منصة اكس قائلا: "في مثل هذا اليوم، 27 رمضان 2015صنع رجال ونساء عدن المجد بدحر الغزو الإمامي عن مدينتهم التي خلدت مكانتها كعاصمة للمشروع الوطني، ومعقل للمناضلين من أجل الكرامة الإنسانية".
واضاف "هذا يوم للنصر الذي ندين فيه لأبطاله الشجعان بجعل التحرير الشامل ممكنا، وإنهاء الانقلاب ليس مجرد خيار، بل معركة وجودية".
وجدِّد الرئيس باسمه وإخوانه أعضاء مجلس القيادة في ذكرى تحرير عدن، عظيم الشكر للأشقاء في تحالف دعم الشرعية الذين جعلوا من حلم التحرير حقيقة، وشاهد على أعظم استجابة عربية للدفاع عن هوية شعبنا، وصموده الأسطوري حتى تحقيق كافة تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية.